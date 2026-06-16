POL-S: Flaschenwurf auf Bankgebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (15.06.2026) in der Augsburgerstraße ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Nissan Micra parkte gegen 10.20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 712 vorwärts aus. In diesem Moment fuhr ein 60 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad in Richtung In den Stegwiesen vorbei. Hierbei stieß er mit dem Nissan zusammen und zog sich ...

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