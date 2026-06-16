POL-S: Flaschenwurf auf Bankgebäude - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (13.06.2026 - 15.06.2026) Flaschen auf die Eingangstür eines Bankgebäudes an der Börsenstraße geworfen. Die Unbekannten beschädigten zwischen Mitternacht zum Samstag und Montagmorgen, 08.00 Uhr die rechte Glastür zum Hauseingang des Bankgebäudes durch einen Flaschenwurf und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell