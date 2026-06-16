Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vandalismus in Schule - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in eine Schule an der Hohensteinstraße eingebrochen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zeugen bemerkten am Sonntag (14.06.2026) gegen 20.20 Uhr ein aufgebrochenes Fenster am Schulgebäude und alarmierten die Polizei. Im Schulgebäude durchwühlten die Unbekannten die Räume, drehten Wasserhähne auf und verstopften die Abflüsse. Ob sie auch etwas erbeuteten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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