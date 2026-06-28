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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht am Waldschwimmbad.

Viernheim (ots)

Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:15 eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Waldschwimmbades in Viernheim dortige Industriestraße .

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Smart Forfour im Bereich der rechten vorderen Beifahrertür, sowie am rechten vorderen Radlauf. Durch den Zusammenstoß entstanden Lackkratzer an dem geparkten PKW Smart.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sein Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Berichterstatter: Krafft, PHK
SB`in: Koch, POK `in

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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