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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Brand in Einfamilienhaus
zwei Hunde aus dem Haus gerettet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag (27.06.), kurz vor Mitternacht, wird Rettungsleitstelle Groß-Gerau einen Brand in einem Einfamilienhaus im Dauphine´-Weg gemeldet. Im brennenden Haus befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch zwei Hunde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mörfelden und Walldorf konnten die Hunde lokalisieren und retten. Die Hunde erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden durch einen Tierarzt medizinisch versorgt. Die Bewohner blieben unverletzt und müssen nun anderweitig unterkommen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Brandursache, sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim betraut.

Berichterstatter: Patricia Spiller, EPHKin (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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