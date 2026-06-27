Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und eScooter mit Schwerverletzten

Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag, den 27.06 gegen 14:06 Uhr fuhr eine 15-jährige Dieburgerin mit einer 15-jährigen Groß-Zimmerin als Mitfahrerin auf einem eScooter den Radweg aus der Verlängerung der Bahnstraße und fuhr auf die Fahrbahn der querenden Weberstraße ein. Von links kam ein 56-jähriger Autofahrer aus Höchst die Weberstraße entlangfahrend. Daraufhin kam es dort zum Zusammenstoß von Auto und eScooter, wobei die beiden 15-jährigen vom eScooter geschleudert wurden und die eScooter-Fahrerin gegen die Frontscheibe des Autos prallte. Nach Verdacht von schweren inneren sowie Kopfverletzungen wurde die 15-jährige eScooter-Fahrerin mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Deren Mitfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 56-jährige Autofahrer wurde lediglich leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR, der eScooter erlitt einen Totalaschaden.

Vor Ort befanden sich 3 Rettungswägen, 1 Notarztwagen, 1 Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Zimmern sowie eine Streife der Polizeistation Dieburg.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation Dieburg, Telefon: 06071 9656-0

Berichterstatter: Ertl, POK / Polizeistation Dieburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell