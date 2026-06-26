Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Einhausen (ots)

In der Zeit von Do. 25.06.26, 16 Uhr und Fr. 26.06.26 18Uhr wurde ein in Einhausen, Höhe Hauptstr. 77 geparkter silberner Mazda 6 beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mazda wurde der linke Außenspiegel und die linke vordere Seite beschädigt, wobei ein Schaden von ca. 1500 EUR entstandt.

Hinweise auf den z.Zt. unbek. Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr.: 06252 7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell