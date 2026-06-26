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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen/Anzeige gegen 83-Jährigen

Heppenheim (ots)

Am Freitagmittag (26.06.), gegen 12.30 Uhr, schoss ein 83-Jahre alter Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Erdbeerstand in der Tiergartenstraße mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Zuvor war es offenbar zu Unstimmigkeiten mit der dortigen Verkäuferin bezüglich der Bezahlung der Ware gekommen. Der Senior fuhr mit seinem Auto davon und wurde später im Rahmen der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen. Seinen illegal mitgeführten Schreckschuss-Revolver stellten die Beamten sicher.

Der 83-Jährige wird sich nun unter anderem wegen Bedrohung strafrechtlich zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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