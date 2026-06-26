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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Cafe/Pralinen und Geld erbeutet

Michelstadt (ots)

Ein Cafe am Marktplatz geriet in der Nacht zum Freitag (26.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine Tür gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld und Pralinen in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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