Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Cafe/Pralinen und Geld erbeutet

Michelstadt (ots)

Ein Cafe am Marktplatz geriet in der Nacht zum Freitag (26.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine Tür gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld und Pralinen in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell