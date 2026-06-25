Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

9-Jährige leicht verletzt

Bahnhofsunterführung Mörfelden-Walldorf, OT Mörfelden (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.6.) gegen 07:40 Uhr, kam es an der Unterführung am Mörfelder Bahnhof (Kurt-Oeser-Weg) in Richtung Walldorfer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 9-Jährige mit ihrem Tretroller den Kurt-Oeser-Weg durch die Unterführung in Richtung Walldorfer Weg. Eine männliche Person befuhr mit ihrem E-Scooter ihr entgegen. In der Unterführung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter Fahrer und dem 9-jährigen Mädchen.

Das Mädchen zog sich infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen am Knie und an der Nase zu, sowie an ihrer Brille. Der E-Scooter Fahrer entschuldigte sich bei dem Mädchen und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung Bahnhofstraße. Bei diesem soll es sich um einen Jugendlichen oder ein Kind gehandelt haben.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen E-Scooter verlief bislang erfolglos, weshalb die PSt. Mörfelden-Walldorf nun nach Zeugen sucht, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem E-Scooter Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06105/40060 erbeten.

Berichterstatter: PK'in Zimmert, PSt. Mörfelden-Walldorf

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