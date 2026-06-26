Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Elektrischer Motorroller (269-JFN) entwendet

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben zwischen Mittwochabend (24.6.), 21.30 Uhr, und Donnerstagmittag (25.6.), 12 Uhr, einen weißen Roller in der Kranichsteiner Straße gestohlen. Das zuvor geparkte elektrische Zweirad der Marke "Horwin", Modell "EK1" trug das Versicherungskennzeichen 269-JFN.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt (K 43) unter 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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