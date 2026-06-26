POL-DA: Darmstadt: Elektrischer Motorroller (269-JFN) entwendet
Kripo ermittelt
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle haben zwischen Mittwochabend (24.6.), 21.30 Uhr, und Donnerstagmittag (25.6.), 12 Uhr, einen weißen Roller in der Kranichsteiner Straße gestohlen. Das zuvor geparkte elektrische Zweirad der Marke "Horwin", Modell "EK1" trug das Versicherungskennzeichen 269-JFN.
Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt (K 43) unter 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
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