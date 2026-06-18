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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Menden (ots)

Nach einem Streit an der Arndtstraße ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Um 19.45 Uhr wurde die Polizei gestern Abend zur Arndtstraße gerufen. Dort trafen sie auf einen 16-Jährigen mit einer Stichverletzung. Mehrere Zeugen schilderten den lautstarken Streit am Straßenrand bis zur Flucht des mutmaßlichen Täters. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Seine Verletzung war nach Einschätzung der Rettungskräfte nicht lebensbedrohlich. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der 15-Jährige stellte sich kurz vor Mitternacht auf der Polizeiwache. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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