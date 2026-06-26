Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tätlicher Angriff und Widerstand

45-Jähriger verletzt Stadtpolizistin

Darmstadt (ots)

Nach einem tätlichen Angriff am Donnerstagabend (25.6.), muss sich ein 45 Jahre alter Mann nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Der Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 20 Uhr am Luisenplatz aggressiv verhalten haben, woraufhin er durch Kräfte der Stadtpolizei kontrolliert werden sollte. Da er sich der Kontrolle widersetzte, sollte er zunächst festgehalten werden. Hierbei zog der Mann einer 30-jährigen Stadtpolizistin an den Haaren und am Ohr. Die Stadtpolizistin wurde hierdurch leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Ein Atemalkoholtest bei dem 45 Jahre alten Tatverdächtigen zeigte 0,9 Promille an. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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