Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Schwerer Verkehrsunfall

Otzberg (ots)

Am frühen Freitagabend (26.06.) kam es an der Kreuzung B 426/ L 3065 in Höhe der ehemaligen Gastronomie "Unnötig" zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr um 19.15 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Kleinbus die Landesstraße aus Richtung Nieder- Klingen kommend und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Habitzheim überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wohnmobil, welches von einem 43- jährigen Mann aus dem Landkreis Darmstadt- Dieburg aus Reinheim kommend in Fahrtrichtung Lengfeld gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser überstellt. Hierfür kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger beauftragt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Kreuzungsbereich bis 23.45 Uhr gesperrt. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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