Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Leichenfund nach Badeunfall/Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

Nach größeren Suchmaßnahmen am Samstagmittag, am Waldsee Raunheim, wurde gegen 18 Uhr durch Taucher des DLRG der Leichnam eines Mannes aus dem See geborgen. Die Identität des Toten steht fest. Es handelt sich um den 40-jährigen Mann aus Eschborn, der zuvor von seiner Familie am Pinta Beach des Sees als vermisst gemeldet wurde.

Wie es zu dem Badeunfall an dem belebten See gekommen ist, wird nun das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ermitteln. Nach derzeitigem Kenntnisstand deutet alles auf einen Unglücksfall hin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim unter 06142/696-0 in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: Spiller, EPHKin (Polizeiführer vom Dienst)

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