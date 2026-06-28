Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Samstag, den 27.06.2026 um 23:00 Uhr und Sonntag, den 28.06.2026 um 12:00 Uhr kam es in der Ernst-Schneider-Straße in Heppenheim (Höhe Hausnummer 7) zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (Opel Astra) war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich ein E-Scooter, Fahrrad o.Ä.) beschädigte den Opel Astra vermutlich beim Vorbeifahren. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 2000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell