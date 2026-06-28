Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim - schwerer Verkehrsunfall auf der B47

Bensheim (ots)

Am Samstag (27.06.) gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der B47 kurz vor Bensheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Mann aus Mörlenbach mit seinem Auto die B47 aus Richtung Lorsch kommend in Richtung Bensheim. Kurz vor der Kreuzung B47 / Amperestraße / Auffahrt A5 verlor der Wagenlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Betonmauer, die die Fahrstreifen der B47 trennt. Nach der Kollision mit der Betonmauer überschlug sich der Wagen und kam erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Leitplanke zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Er kam nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer zeigte 1,52 Promille an. Er musste daher zusätzlich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die B47 musste aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden und konnte erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort um 01:23 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Straßenmeisterei und der Polizei im Einsatz.

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