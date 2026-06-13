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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fahrradfahrer mit verletzen Fahrgästen

Mainz, Gabelsbergerstraße (ots)

Am Samstag, den 13.06.26 gegen 17:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Gabelsbergstraße/Hindenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der Stadt Mainz sowie einem Fahrradfahrer. Der 49jährige Fahrer des Linienbusses befuhr zuvor die Gabelsbergerstraße aus Fahrtrichtung Forsterstraße kommend in Fahrtrichtung Hindenburgstraße. Der 71jährige Fahrradfahrer befuhr die Hindenburgstraße aus Fahrtrichtung Kurfürstenstraße kommend in Fahrtrichtung Lessingstraße. Unmittelbar im Kreuzungsbereich Gabelsbergerstraße/Hindenburgstraße übersah der Busfahrer den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden, Fahrradfahrer und tätigte eine Gefahrenbremsung. Hierdurch verletzte sich ein Fahrgast sowie ein Kleinkind und ein Fahrkartenkontrolleur im Bus leicht. Da kein Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem Fahrrad stattfand, blieb der Fahrradfahrer unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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