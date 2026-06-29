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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch im Waldschwimmbad/Kiosk im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (29.06.), gegen 5.00 Uhr, verschafften sich drei Kriminelle gewaltsam Zugang in das Kiosk des Waldschwimmbads und entwendeten dort anschließend Geld, Zigaretten und Kaugummis. Sie richteten zudem einen Schaden von geschätzt rund 2000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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