PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Ein Leichtverletzter nach Brand in EFH in Bensheim

Bensheim (ots)

Nach einem Feuer in der Hasengasse am Sonntagabend (28.06.) musste ein Bewohner mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18:45 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr Bensheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand löschen. Zwei Rettungswagen und das Technische Hilfswerk unterstützen ebenfalls vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Schlafzimmer des Obergeschosses ausgebrochen. Ein 60-jähriger Bewohner erlitt bei Löschversuchen eine Rauchvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Eine weitere Bewohnerin konnte das Haus unverletzt verlassen. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Berichterstatter: Spiller, EPHKin (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 18:25

    POL-HP: Unfallflucht am Waldschwimmbad.

    Viernheim (ots) - Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:15 eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Waldschwimmbades in Viernheim dortige Industriestraße . Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Smart Forfour im Bereich der rechten vorderen Beifahrertür, sowie am rechten vorderen Radlauf. Durch den Zusammenstoß entstanden Lackkratzer an dem geparkten PKW ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 16:25

    POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Heppenheim (ots) - Zwischen Samstag, den 27.06.2026 um 23:00 Uhr und Sonntag, den 28.06.2026 um 12:00 Uhr kam es in der Ernst-Schneider-Straße in Heppenheim (Höhe Hausnummer 7) zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (Opel Astra) war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich ein E-Scooter, Fahrrad o.Ä.) beschädigte den Opel Astra vermutlich beim ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 04:46

    POL-HP: Bensheim - schwerer Verkehrsunfall auf der B47

    Bensheim (ots) - Am Samstag (27.06.) gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der B47 kurz vor Bensheim ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Mann aus Mörlenbach mit seinem Auto die B47 aus Richtung Lorsch kommend in Richtung Bensheim. Kurz vor der Kreuzung B47 / Amperestraße / Auffahrt A5 verlor der Wagenlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren