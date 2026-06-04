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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 03.06.2026, hielt eine 36-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 09:40 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße. In diesem Moment kam ihr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und touchierte den rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Wildwechsel verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 04.06.2026, befuhr eine 18-jährige PKW-Führerin aus Barßel gegen 02:00 Uhr die Barßeler Straße aus Harkebrügge kommend in Fahrtrichtung B401. Im Verlauf kreuzte unvermittelt ein Reh die Fahrbahn. Die 18-Jährige bremste und versuchte dem Wild auszuweichen. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Die Unfallbeteiligte wurde hierbei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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