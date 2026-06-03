Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zugbegleiter körperlich attackiert

Am Montag, den 01.06.2026, kam es zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr zu einem körperlichen Angriff auf einen 62-jährigen Zugbegleiter der NordWestBahn am Bahnhof in Lohne. Nach derzeitigem Stand wurde der 62-Jährige auf eine schreiende Person auf der Zugtoilette aufmerksam. Als er diese ansprach und aufforderte, das WC zu verlassen, öffnete der unbekannte Täter die Tür und schlug dem Zugbegleiter mit der Faust in Richtung Oberkörper. Ein ebenso unbekannter Zeuge eilte dem Mann zu Hilfe. Erst hier stellte der Täter die Faustschläge ein und verließ den Zug am Bahnhof in unbekannte Richtung. Der Zugbegleiter war weiterhin dienstfähig und erstattete Anzeige. Weitere Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Weiterer Grabschmuck entwendet

Zu einem weiteren Diebstahl von Grabschmuck ist es im Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.2026 bis Montag, den 01.06.2026 auf einem Friedhof an der Langen Straße gekommen. Demnach demontierten und entwendeten unbekannte Täter ein auf einer Bodenplatte befestigtes Grablicht aus Bronze. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 mitgeteilt werden.

Dinklage - Unfall nach Überholmanöver

Am Dienstag, den 02.06.2026, befuhr ein 64-jähriger Traktorfahrer aus Dinklage mit einem Güllefass gegen 12:18 Uhr die Quakenbrücker Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte im Verlauf nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein dahinterfahrender 22-jähriger PKW-Führer aus Garrel setzte in diesem Moment zu einem Überholmanöver an. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, in dessen Verlauf sich der PKW überschlug und in einem Seitengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Garreler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 13000,- EUR geschätzt.

Damme - 30 Jahre alte Linde beschädigt

Im Zeitraum von Montag, den 18.05.2026 bis Donnerstag, den 28.05.2026, beschädigte ein unbekannter Täter eine ca. 30 Jahre alte Linde in einem Garten am Bisamweg. Es wurden diverse Löcher in den Baum gebohrt, zudem ein Kupfernagel eingeschlagen. Der Baum wurde dadurch irreparabel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

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