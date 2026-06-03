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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 01.06.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Audi A 6 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgerparkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 02.06.2026, wurde eine 64-jährige PKW-Führerin aus Emstek im Bereich der Halener Straße gegen 16:30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung ersichtlich (2,44 Promille). Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.06.2026 – 12:00

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl von Grabschmuck Im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, den 01.06.2026, 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine große Grabschale und zwei Grablichter aus Bronze von einem Grab dem Friedhof der Kirchengemeinde St. Catharina an der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen. Dinklage - PKW ...

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  • 02.06.2026 – 11:59

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / Ramsloh - Technischer Defekt an PV-Anlage verursacht Brand Am Montag, den 01.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gegen 11:05 Uhr zu einem Brand in die Straße Zur Imkehörne alarmiert. Hier verursachte ein technischer Defekt einer PV-Anlage, die auf einem Putenstall angebracht war, einen Kabelbrand. Das Feuer griff auf eine Kunststoffplane und einen Holzständer über. ...

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  • 02.06.2026 – 11:58

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    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Container aufgebrochen - Werkzeug entwendet Im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2026, 12:15 Uhr bis Montag, den 01.06.2026 (06:45 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück am Alten Emsteker Weg und öffneten dort gewaltsam einen Baucontainer. Hieraus entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

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