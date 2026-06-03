Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 01.06.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Audi A 6 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgerparkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 02.06.2026, wurde eine 64-jährige PKW-Führerin aus Emstek im Bereich der Halener Straße gegen 16:30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung ersichtlich (2,44 Promille). Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

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