Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / Ramsloh - Technischer Defekt an PV-Anlage verursacht Brand
Am Montag, den 01.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gegen 11:05 Uhr zu einem Brand in die Straße Zur Imkehörne alarmiert. Hier verursachte ein technischer Defekt einer PV-Anlage, die auf einem Putenstall angebracht war, einen Kabelbrand. Das Feuer griff auf eine Kunststoffplane und einen Holzständer über. Zu einem Brand der Stallungen kam es nicht.
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