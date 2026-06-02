Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Technischer Defekt an PV-Anlage verursacht Brand

Am Montag, den 01.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gegen 11:05 Uhr zu einem Brand in die Straße Zur Imkehörne alarmiert. Hier verursachte ein technischer Defekt einer PV-Anlage, die auf einem Putenstall angebracht war, einen Kabelbrand. Das Feuer griff auf eine Kunststoffplane und einen Holzständer über. Zu einem Brand der Stallungen kam es nicht.

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