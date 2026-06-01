Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Schwerer Raub auf offener Straße

Am Sonntag, den 31.05.2026, wurde ein 19-jähriger Mann aus Bakum gegen 23:30 Uhr auf der Darener Straße in Höhe eines Verbrauchermarktes aus einem vorbeifahrenden PKW heraus angesprochen. Drei unbekannte Täter stoppten in der Folge den PKW, stiegen aus und schlugen unvermittelt auf den Bakumer ein. Im Rahmen der Handlung wurde ihm ein Mobiltelefon entwendet. Danach flohen die Täter mit dem PKW Audi - vermutlich mit DH-Kennzeichen - in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige begab sich im Anschluss und nach Hause und verständigte die Polizei. Eine Fahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Schlägerei in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 31.05.2026, kam es gegen 03:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Großen Straße, Höhe Hausnummer 11. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen bis zu zwei unbekannte Täter auf einen 32-jährigen Vechtaer ein. Zeugen versuchten die Auseinandersetzung zu unterbinden. Dabei wurde ein PKW eines Zeugen durch eine Glasflasche beschädigt. Die Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Weitere Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Betrunken und ohne Führerschein mehrere Unfälle verursacht

Am Sonntag, den 31.05.2026, fuhr ein 54-jähriger PKW-Führer aus Dinklage gegen 14:10 Uhr beim Anfahren auf einem Parkplatz am Bruchweg gegen einen geparkten PKW und einen Zaun. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten diesen Vorgang. Augenblicke später befuhr er die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Lohne. Hier überfuhr er in einem Kreisverkehr ein Verkehrsschild. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Dinklager, bei dem ein Atemalkoholwert von 3,28 Promille festgestellt wurde, wurde leicht verletzt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Einen Führerschein konnte der 54-Jährige nicht vorweisen. In Summe entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

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