Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Kinder entzünden Mülltonne

Zwei 13-jährige Kinder aus Friesoythe entzündeten am Sonntag, den 31.05.2026, gegen 18:25 Uhr beim Hantieren mit einem Feuerzeug einen Abfallbehälter auf dem Schulhof einer Schule am Hansaplatz. Zeugen des Vorfalls verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die beiden Kinder konnten durch die Polizei angetroffen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Friesoythe - PKW prallt nach Überholmanöver gegen Mauer

Am Sonntag, den 31.05.2026, befuhr eine 18-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 21:20 Uhr die Ellerbrocker Straße in Fahrtrichtung Markhausen. Im Verlauf beabsichtigte sie einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Als der zu Überholende plötzliche beschleunigte, brach die Friesoytherin das Überholmanöver ab. Beim Einscheren geriet sie auf einen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über den PKW und prallte linksseitig der Fahrbahn gegen ein Stallgebäude. Es entstand erheblicher Sachschaden, die 18-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum beteiligten PKW wurden aufgenommen. 202600639317

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