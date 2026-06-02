Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Fall aus Bakum bei Aktenzeichen XY-ungelöst - 72-Jährige wird in Wohnung ausgeraubt

+++ Ausstrahlung am Mittwoch, den 03.06.2026, 20:15 Uhr , im ZDF +++

Am Sonntag, den 04.08.2024, gelangte ein unbekannter männlicher Täter zwischen 04:33 Uhr und 04:38 Uhr über eine am Tatort aufgefundene Leiter auf den Carport eines Zweiparteienhauses an der Straße Am Harmer Holz. Von hier aus öffnete er ein auf Kipp stehendes Doppelfenster und gelangte in die Räumlichkeiten der Obergeschosswohnung. Er begab sich in das Schlafzimmer, in dem eine 72-jährige Frau schlief. Hier entwendete er Bargeld, eine Handtasche und Schmuck (siehe Bilddatei). Im Anschluss weckte er das Opfer mit mehreren Schlägen. Dem Opfer gelang es, sich aufzurichten und den unbekannten Täter anzusprechen. Er ließ von weiteren Tathandlungen ab und sprach in der Folge auffallend ruhig mit der Frau in ausländischer Sprache. In der Folge verließ er die Räumlichkeiten über das Einstiegsfenster. Das Opfer rief in diesem Moment über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster um Hilfe. Ein Nachbar konnte den Täter auf dem Carport beobachten und sah, wie dieser beim Herabsteigen abstürzte und sich möglicherweise verletzte. Entlang der A 1 floh er zu Fuß in Richtung Süden. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Täter konnte in diesem Zusammenhang wie folgt beschrieben werden: - Ca. 1,90 m - Sehr kräftig / sportlich - Dunkler Teint - Sprach vermutlich bulgarisch - Dunkle Hose - Dunkler Hoodie - Helle Sneaker - Vermutlich graue FFP2-Maske - Dunkle, leise Stimme (evtl. Raucher) - Grobe Gesichtszüge - Breite Nase - Braune Augen - Schwarzer Haaransatz (kurze Haare)

Unter Umständen gibt es einen Tatzusammenhang zu einem Sachverhalt vom 29.07.2023. Ca. 2,8 Kilometer entfernt kam es zu einer ähnlichen Tat, bei der ein unbekannter Täter zur Nachtzeit eine Tür auftrat und sich so Zugang zu einem Wohnhaus verschaffte. Hier durchsuchte er diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut, bevor er in einem Schlafzimmer auf eine 88-jährige schlafende Frau traf. Auch hier wurde das Opfer durch Faustschläge geweckt. Es kam lediglich zum Diebstahl eines Notrufknopfes, offen sichtbarer Schmuck wurde liegen gelassen. In Richtung des Opfers gab es keine weiteren Forderungen.

Bisher durchgeführte Ermittlungen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erhoffen sich nun durch die Vorstellung des Sachverhaltes aus Bakum bei dem ZDF-Format Aktenzeichen XY - ungelöst am Mittwoch, den 03.06.2026 - 20:15 Uhr - weitere Ermittlungsansätze und wertvolle Zeugenaussagen.

Dabei werden folgende Fragestellungen von Bedeutung sein: - Kann jemand Angaben zum Sachverhalt machen? Hat jemand tatrelevante Beobachtungen am frühen Morgen des 04.08.2026 im Bereich der A 1 in 49456 Bakum gemacht? - Ist das entwendete Diebesgut nach dem 04.08.2024 aufgefallen? - Ist jemandem eine Person mit passender Täterbeschreibung aufgefallen, welche nach dem 04.08.2024 (in Folge eines Sturzes) verletzt war?

Sachdienliche Informationen können auch unter 110 oder der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

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