Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Container aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2026, 12:15 Uhr bis Montag, den 01.06.2026 (06:45 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück am Alten Emsteker Weg und öffneten dort gewaltsam einen Baucontainer. Hieraus entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2026 (21:00 Uhr) bis Montag, den 01.06.2026 (05:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich eines Verbrauchermarktes an der Memelstraße / Warthestraße eine Fluchttür von außen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Zuvor wurde gewaltsam die Tür zu einer umzäunten Kühlanlage geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Alleinbeteiligt gegen Baum geprallt

Am Montag, den 01.06.2026, befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer aus Löningen gegen 06:50 Uhr die Löninger Straße von Bunnen in Fahrtrichtung Essen. Im Verlauf kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolge des Aufpralls wurde der PKW erheblich beschädigt, der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf ca. 13500,- EUR geschätzt.

Essen (Oldb) - Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Am Montag, den 01.06.2026, befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer aus Essen (Oldb) gegen 16:15 Uhr den Fahrradweg der Lange Straße vom Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Im Verlauf beabsichtigte er auf die Fahrbahn zu wechseln, stürzte jedoch unglücklich über die Bordsteinkante und verletzte sich schwer. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt.

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