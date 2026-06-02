Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Grabschmuck

Im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, den 01.06.2026, 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine große Grabschale und zwei Grablichter aus Bronze von einem Grab dem Friedhof der Kirchengemeinde St. Catharina an der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Dinklage - PKW stoßen seitlich zusammen / Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 01.06.2026, befuhr ein 37-jähriger PKW-Führer aus Holdorf mit einem Mitfahrer, 11 Jahre aus Holdorf, die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Gegen 14:00 Uhr überholte ein unbekannter PKW-Führer den 37-Jährigen. Dieser touchierte den Außenspiegel des Holdorfers. Danach entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt. Im Zuge des seitlichen Zusammenstoßes verletzte sich der 11-Jährige leicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Fahrzeugschlüssel und PKW entwendet

Am Montag, den 01.06.2026, entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr einen PKW Peugeot 207 in schwarz von einem Grundstück na der Steinfelder Straße. Hierfür nutzte er den originalen Fahrzeugschlüssel, der sich auf einem Gartentisch neben dem PKW befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Kupferfallrohre entwendet

Am Donnerstag, den 28.05.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 23:50 und 00:00 Uhr fünf Kupferfallrohre vom Gebäude eines Verbrauchermarktes an der Visbeker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672221 entgegen.

Goldenstedt - Versuchter Diebstahl von Metallen

Im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2026 bis Samstag, den 30.05.2026, betraten unbekannte Täter ein Abrissgebäude an der Huntestraße und hielten ersten Erkenntnissen nach gezielt Ausschau nach Metallen. Unter anderem wurden Bodenbeläge entfernt und Heizkörper demontiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672221 entgegen.

Visbek - Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 01.06.2026, beabsichtigte ein 80-jähriger PKW-Führer aus Visbek von einem seitlichen Parkplatz der Goldenstedter Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Gegen 16:50 Uhr übersah er hier einen von hinten sich nähernden 21-jährigen Mofa-Fahrer aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 21-Jährige leicht verletzte. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt.

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