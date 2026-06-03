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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Versuchter Ladendiebstahl / Aufmerksame Kassiererin

Am Dienstag, den 02.06.2026, kam es bei einem Verbrauchermarkt an der Friesoyther Straße gegen 11:15 Uhr zu einem versuchten Ladendiebstahl. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte eine von drei tatbeteiligten Personen einen vollständig gefüllten Einkaufswagen an dem Kassenbereich vorbei in Richtung Ausgang zu schieben. Zwei weitere Personen bezahlten zu diesem Zeitpunkt eine geringe Anzahl an Waren an der Kasse, beabsichtigten jedoch den Kauf von vielen Einkaufstüten. Dies kam der 57-jährigen Kassiererin merkwürdig vor und sie wurde auf den Einkaufswagen aufmerksam. Nach Ansprache der insgesamt drei Personen verließen diese zügig den Markt, ließen den Einkaufswagen jedoch zurück. Der 31-jährige Marktleiter verfolgte die Personen bis zur Wohnanschrift und verständigte die Polizei. Eine 24-jährige und 38-jährige Frau sowie ein 27-jähriger Mann aus Bösel wurden identifiziert und der Dienststelle für weitere Maßnahmen zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Saterland / Strücklingen - Diebstahl aus Kindergarten

Im Zeitraum von Freitag, den 29.05.2026, 20:30 Uhr bis Montag, den 01.06.2026, 08:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter einen Kindergarten am Kirchweg in Strücklingen. Er durchsuchte diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut und entnahm aus einem Tresor Bargeld. Sachdienliche Informationen können der Polizei im Saterland unter 04498/923770 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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