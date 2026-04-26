Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Berauschte Fahrzeugführer
Rudolstadt (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld stellten am Wochenende in Rudolstadt zwei Fahrzeugführer fest, welche mit ihren Pkws unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Am frühen Freitagabend führte ein 36-Jähriger seinen Mazda mit 0,58 Promille und am Samstagabend konnte ein 48-jähriger BMW-Fahrer mit 1,02 Promille festgestellt werden. Beide Männer erwartet nun ein deutliches Bußgeld und mindestens ein einmonatiges Fahrverbot.
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