LPI-SLF: Berauschte Fahrzeugführer

Sonneberg (ots) - Am Freitag, dem 24.04.2026, gegen 11:45 Uhr wurde die Polizei über ein mögliches Feuer im Ziegenrückweg in Sonneberg informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Hecke in Brand geraten war und dabei vermutlich auch ein angrenzender Carport in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Polizei ...

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