Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Hinweise nach ZDF-Sendung eingegangen

Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde im Rahmen der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY - Ungelöst der Fall eines Raubes zum Nachteil einer 72-jährigen Frau aus Bakum vorgestellt.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6286511

Auf den Zeugenaufruf hin gingen nach aktuellem Stand um die zehn Hinweise ein, die schon am gestrigen Abend in einer ersten Bewertung auf Inhalt und Qualität überprüft wurden. Inwieweit sich hieraus weitere Ermittlungsansätze ableiten lassen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungsarbeit.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich bis hierhin bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Sendung interessiert verfolgt und unter Umständen wertvolle Hinweise geliefert haben könnten.

Landkreis Cloppenburg / Landkreis Vechta - Schockanrufe schlagen Fehl

Am Mittwoch, den 03.06.2026, versuchten unbekannte Täter im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Rahmen von Schockanrufen potentielle Opfer zur Aushändigung von hohen Geldbeträgen zu nötigen. In den angezeigten Fällen wurde suggeriert, dass nahe Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätten und nun eine Zahlung fällig sei. Im Hintergrund der Telefonanrufe wurden weinerliche Personen simuliert. In den bisher bekannten Fällen schlugen die Schockanrufe Fehl, die Angerufenen kannten die Masche. Weitere Informationen zum Thema Schockanruf können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Garrel - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 03.06.2026, befuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Uetze gegen 07:50 Uhr die Petersfelder Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße nach rechts abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 8-jähriger Junge auf einem Fahrrad auf dem Radweg der Petersfelder Straße rechtsseitig vom LKW. Als der LKW abbiegen wollte, übersah er das Kind, als dieses nach links fahren und die Überquerung nutzen wollte. Der 8-Jährige wurde leicht verletzt.

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