Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kameras entwendet

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Auf das Gelände einer Baustelle unter einer Autobahnbrücke im Bereich Behringen, begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich. In der Zeit zwischen dem 10. Juli, 14.00 Uhr und heute, 07.00 Uhr demontierten der oder die Täter mehrere Seiten- und Rückfahrkameras von dort abgestellten Baufahrzeugen. Neben dem Beuteschaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages, entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0174811/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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