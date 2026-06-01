Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (536) Unbekannte griffen 41-Jährigen an - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (31.05.2026) griffen drei bislang unbekannte Männer einen 41-Jährigen am Martin-Luther-Platz an. Die Kriminalpolizei Erlangen prüft einen möglichen antisemitischen Hintergrund und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach 4 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter der Straßenreinigung beim Polizeinotruf und gab an, dass soeben am Martin-Luther-Platz eine Person von drei Männern geschlagen werde. Beim Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Für den 41-jährigen Mann mussten die Beamten den Rettungsdienst verständigen. Er kam nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Der 41-Jährige trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Halskette mit Davidstern-Anhänger. Die Beamten prüfen deshalb auch, ob der Angriff möglicherweise eine antisemitische Motivlage hatte. Zur Klärung der Hintergründe bitten die Ermittler Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

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