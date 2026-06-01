Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (534) Nach Einbruch in Fahrschule Pkw entwendet - Festnahme

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Südosten brachen zunächst unbekannte Täter in eine Fahrschule ein und entwendeten neben Bargeld einen Pkw. Im Raum Brandenburg stoppten Einsatzkräfte das Fahrzeug und nahmen die Insassen vorläufig fest.

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (30.05.2026) bis Sonntagmorgen (31.05.2026) drangen zunächst unbekannte Täter in eine Fahrschule in der Altenfurter Straße in Nürnberg-Altenfurt ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten neben Bargeld einen Pkw VW Golf.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen erste Maßnahmen am Tatort. Mithilfe des Geschädigten ermittelten die Beamten den Standort des entwendeten Pkw.

Das dortige Autobahnpolizeirevier Michendorf hielt das Fahrzeug an, nahm die Insassen vorläufig fest und stellte den Pkw sicher. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen. Die mögliche Tatbeteiligung der beiden weiteren Insassen prüft das zuständige Fachkommissariat.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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