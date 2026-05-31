Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (532) Einbruch in Schule in Katzwang - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag (29.05.2026) und Samstagmorgen (30.05.2026) in eine Schule im Nürnberger Süden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.
Zwischen Freitag (29.05.2026), 11:30 Uhr, und Samstag (30.05.2026), 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Katzwanger Hauptstraße.
Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd suchten das Gebäude ab. Die Unbekannten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geflüchtet.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell