POL-MFR: (529) 80-jähriger Walter Z. aus Neuendettelsau vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots) - Am Freitagmittag (29.05.2026) brach im Dachbereich eines Hauses in der Henri-Dunant-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Gegen 12:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein Brand im Dachbereich eines Hauses in der Henri-Dunant-Straße mitgeteilt. Die rasch eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr Fürth brachten den Brand im Bereich der Photovoltaikanlage zügig unter Kontrolle. ...

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