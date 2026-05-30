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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (529) 80-jähriger Walter Z. aus Neuendettelsau vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Heilsbronn (ots)

Wie mit Meldung 528 berichtet, galt der 80-Jährige seit Freitagnachmittag (29.05.2026) als vermisst. Walter Z. wurde von einem aufmerksamen Passanten in Georgensgmünd (Lkr. Roth) erkannt und die Polizei verständigt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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