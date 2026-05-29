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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (526) Versuchter Raub in Ansbach-Käferbach - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.05.2026) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand einer Pkw-Panne Zutritt zu einem Anwesen im Ansbacher Ortsteil Käferbach und forderte dort Bargeld. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen versuchten Raubes und sucht Zeugen.

Gegen 05:45 Uhr klingelte der Unbekannte an dem Anwesen und gab vor, mit seinem Pkw eine Panne zu haben. Er bat die Bewohnerin um Hilfe. Diese ließ den Mann daraufhin in das Haus. Dort forderte der Mann Bargeld. Als die Bewohnerin dies verneinte, kam es zu einem Gerangel. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Pannenfahrzeug oder zu verdächtigen Personen im Bereich Käferbach machen können.

Zur Person des Täters ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen westeuropäisch wirkenden Mann handelt, der akzentfrei Deutsch sprach.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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