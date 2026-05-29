Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (525) Kupferkabel aus Solarparks entwendet - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

AAltdorf b. Nürnberg / Uffenheim (ots)

In den vergangenen Tagen (26.05.2026 bis 29.05.2026) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu zwei Solarparks in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) und in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim). Die Täter entwendeten hierbei mehrere Kilometer Kupferkabel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Die bislang unbekannten Täter gingen bei den Taten in vergleichbarer Weise vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie jeweils den Außenzaun der Solarparks und gelangten anschließend mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände.

In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark an der Bundesautobahn A6 auf Höhe Oberrieden bei Altdorf. Dort entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Der Entwendungsschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in einen Solarpark an der Bundesautobahn A7 im Bereich der Anschlussstelle Uffenheim/Langensteinach ein. Auch dort entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf einen hohen sechstelligen Bereich geschätzt.

Die zuständigen Fachkommissariate der Kriminalpolizei Ansbach und Schwabach haben die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Solarparks umgehend über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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