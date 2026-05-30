Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (528) 80-jähriger Walter Z. aus Neuendettelsau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Heilsbronn (ots)
Seit Freitagnachmittag (29.05.2026) wird der 80-jährige Walter Z. aus Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Der 80-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Er wurde letztmalig gegen 16:45 Uhr im Neuendettelsauer Ortsteil Wollersdorf (Lkr. Ansbach) mit einem schwarzen Pedelec der Marke Pegasus gesehen.
Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden des 80-Jährigen.
Ein Lichtbild des Vermissten sowie eine Personenbeschreibung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/103516/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872/9717-0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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