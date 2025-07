Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau im Zug fotografiert - Versuchter Einbruch - Hausverbot in Pizzeria missachtet

Iserlohn (ots)

Ohne deren Einverständnis hat ein 58-jähriger Mann am Montagabend eine ihm fremde, 19-jährige Frau im Zug fotografiert, weshalb sie die Polizei rief. Die nahm den Mann am Stadtbahnhof in Empfang. Obwohl auf dem Bahngelände Rauchen verboten ist, zündete er sich zunächst einmal eine Zigarette an und ließ sich auch von den Polizeibeamten zunächst nicht davon abhalten. Wie sich herausstellte, lief eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung nach ihm. Die Polizeibeamten schrieben eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen der Zigarette und leiteten sie an das städtische Ordnungsamt weiter.

In den vergangenen Tagen wurde versucht, in ein Wohnhaus an der Soenneckenstraße einzubrechen. Unbekannte beschädigten den Rollladen an der Terrassentür. Die Hausbewohner verständigten die Polizei.

Trotz eines am Vortag erteilten Hausverbotes kehrte eine 58-jährige Frau am Montagabend gegen 19 Uhr in eine Pizzeria an der Friedrichstraße Pizza zurück und schrie dort nach Zeugenaussagen herum und beleidigte die Mitarbeiter. Die Betroffenen holten die Polizei und erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. (cris)

