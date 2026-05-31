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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (530) Frau mit Schusswaffe bedroht - Tatverdächtiger festgenommen

Hilpoltstein (ots)

In der Nacht von Freitag (29.05.2026) auf Samstag (30.05.2026) bedrohte ein Mann in einem Ortsteil von Thalmässing (Landkreis Roth) seine Ehefrau mit einer Schusswaffe. Spezialkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest, die Frau blieb unverletzt.

In einem Anwesen eines Thalmässinger Ortsteils bedrohte ein 40-jähriger deutscher Mann in der Nacht von Freitag (29.05.2026) auf Samstag (30.05.2026) seine Ehefrau mit einer Schusswaffe und gab im Gebäude auch Schüsse ab.

Die Ehefrau konnte das Anwesen gemeinsam mit ihren Kindern unverletzt verlassen und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein und des Unterstützungskommandos (USK) sicherten den Tatort ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sollte das Anwesen des Tatverdächtigen durchsucht werden. Hierfür zog die Polizei Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzu, die den Mann widerstandslos festnahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zahlreiche scharfe Schusswaffen und stellten diese sicher. Nach bisherigem Ermittlungsstand besaß der Mann die Waffen ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen ihn. Er wird im Laufe des Sonntags (31.05.2026) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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