LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
Ein 57-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Uelleber Straße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell