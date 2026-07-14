LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Freibades in der Schleusinger Allee. Der oder die Täter versuchten in ein Kassenhäuschen zu gelangen, was allerdings misslang. Im weiteren Verlauf drangen der oder die Unbekannten gewaltsam in einen auf dem Gelände befindlichen Kiosk ein. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit ...

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