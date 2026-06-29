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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vandale beschädigt Außenspiegel
Giessen (ots)
Marburg: Vandale beschädigt Außenspiegel
Ein Unbekannter machte sich in der Nacht zu Sonntag (28. Juni) kurz vor 4 Uhr in der Wolffstraße an einem geparkten grauen VW zu schaffen. Der Vandale schlug gegen den Außenspiegel und beschädigte diesen. Ein Zeuge beschrieb den Täter als circa 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren und schwarzer Kleidung. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.
Alisa Jockel
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