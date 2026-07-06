Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Öl in die Aach gekippt (04.07.2026)

Singen (ots)

Unbekannte haben am im Laufe des Samstagvormittags Öl in das Erdreich nahe der Aach, bei der Aachbrücke gekippt. Die Umweltsünder entledigten sich einer nicht geklärten Menge an Motoröl und kippten sie zwischen Bohlingen und Moos neben der Aach aus. Auf der Aach selbst konnte ein Ölfilm festgestellt werden. Die Feuerwehr, Straßenmeisterei und Wasserschutzbehörde nahmen sich dem Umweltschaden an. Die Polizei in Singen sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (Tel.: 07731 / 8880).

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