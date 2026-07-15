LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Den Bereich einer Baustelle im Ortszentrum befuhr gestern Nachmittag ein 39-jähriger Fahrer eines Lkw, obwohl dieser für derartige Fahrzeuge gesperrt ist. In der Neuen Straße kollidierte der Lkw-Fahrer mit einem Mauerpfosten. Der Pfosten sowie zwei Reifen des Sattelaufliegers wurden dadurch beschädigt. Der Lkw war aufgrund dessen nicht mehr fahrbereit. Der Lkw wurde geborgen. Der 39-Jährige musste eine durch die Polizeibeamten erhobene ...

mehr