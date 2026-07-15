LPI-GTH: Hoher Sachschaden
Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)
Offenbar aufgrund einer Leckage im Dach einer Firma für Papierverarbeitung in Wechmar, drang durch den Starkregen gestern Abend Wasser in das Gebäude ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte das Regenwasser einen Kurzschluss in einem Schaltschrank weswegen es fortfolgend zu einem Brandausbruch kam. Das Feuer wurde gelöscht. Personen wurden nach momentanem Kenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. (jd)
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