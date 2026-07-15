Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 16.50 Uhr auf der L1023. Eine 69-jährige Fahrerin eines Suzuki fuhr von Marksuhl in Richtung Lindighof und beabsichtigte an einem vorausfahrenden Lkw vorbeizugelangen. Dabei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem entgegenkommenden Ford, welcher von einem 59-Jährigen gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 59 Jahre alte Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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