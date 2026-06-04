Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Verletzten; Einbruch in Wohnhaus; Maienfeuer entfacht; Sachbeschädigung und Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwochnachmittag um 15.25 Uhr ist es auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Golf Fahrer gekommen. Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde zur genannten Zeit ein auffälliger Pkw-Lenker gemeldet, welcher durch seine unsichere Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden würde, indem er wiederholt seine Fahrspur nicht einhielt und in den Gegenverkehr kam. Während des Notrufes teilte einer der Verkehrsteilnehmer mit, dass es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Golf und einem weiteren Fahrzeug gekommen sei und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich wäre. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte von dieser beim 46-jährigen Golf Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert von knapp 2 Promille. Da zunächst unklar war ob der VW Fahrer verletzt wurde, wurde er durch die hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden.

Aichwald (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Steinäcker sind Unbekannte am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen über eine unverschlossene Terrassentüre Zutritt zum Haus, in dem sie in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlten. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die beiden Täter, die von einem Nachbarn beobachtet wurden, Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei verletzte Fahrgäste nach Gefahrenbremsung im Linienbus

Am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr ist es in der Martin-Luther-Straße zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Linienbus und einem Dacia Jogger gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte eine 28-jährige Pkw-Lenkerin von der Marienstraße in die Martin-Luther-Straße abbiegen, wobei sie den vorfahrtsberechtigten Omnibus zu spät erkannte. Sowohl der 56-jährige Fahrer des Busses, als auch die Dacia-Lenkerin konnten durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Jedoch wurden hierbei zwei Fahrgäste im Alter von 28 und 50 Jahren im Linienbus leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht.

Esslingen-Zell (ES): Fußgängerin in einer Hofausfahrt übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin ist es am Mittwochnachmittag in Esslingen Zell gekommen. Der Lenker eines Toyota RAV4 verließ gegen 16.30 Uhr das Gelände eines Automobilhändlers und wollte auf die Hauptstraße einfahren. Auf dem dort befindlichen Gehweg passierten in diesem Moment eine 54-Jährige und eine 28-Jährige die Ausfahrt. Der 51-jährige Fahrzeugführer übersah die Frauen und kollidierte mit der 54-Jährigen. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in eine nahegelegene Klinik verbracht. Durch den Verkehrsdienst Esslingen wurden die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Bernhausen (Filderstadt): Geparkter Lamborghini bei Unfall beschädigt

Am Mittwochnachmittag ist es in Bernhausen zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte gekommen. Um 15.10 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Pkw Nissan in der Eisenbahnstraße unterwegs und streifte im Vorbeifahren einen dort geparkten Lamborghini. An diesem entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro und am Pkw Nissan selbst in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zur Unfallursache hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am Mittwoch, kurz nach 22.00 Uhr, ist es im Bereich Hohenzollernring und Carl-Bauer-Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw mit anschließender Körperverletzung gekommen. Nach Zeugenaussagen wurde einem 24-jährigen BMW-Fahrer aus Hechingen zunächst von einem bislang unbekannten männlichen Radlenker an der Einmündung Hohenzollernring die Vorfahrt genommen, weshalb der Fahrer des Wagens kurz hupte und weiterfuhr. Der spätere Täter, der auf einem dunklen e-Bike unterwegs war, soll im weiteren Verlauf die Verfolgung des Pkw aufgenommen haben. Beim Einholen des BMW trat der Tatverdächtige mit dem Fuß den linken Außenspiegel des Autos ab und flüchtete. Der BMW-Fahrer setzte nach und versprühte während der Fahrt aus dem geöffneten Fahrerfenster ein Tierabwehrspray in Richtung des Fahrradfahrers. Das Spray traf diesen am Rücken, während er Richtung Bisinger Straße davonfuhr. Eine 41-jährige Frau aus Bisingen, die mit dem eigentlichen Geschehen nichts zu tun hatte, geriet allerdings bei dieser Aktion in die Sprühwolke des Reizstoffsprays und wurde dadurch leicht verletzt. Sie wurde durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersucht und konnte danach wieder entlassen werden. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Balingen (ZAK): Kinder entwenden 20 Euro nach TikTok-Challenge

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und zwei weiteren Minderjährigen ist es am Mittwochabend auf dem Festgelände in Balingen gekommen. Der 13-jährige Geschädigte trat, mit dem Ziel eine Challenge für eine Video-Plattform durchzuführen, an die zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen heran. Im Folgenden nahm ihm einer der Beiden einen in der Hand gehaltenen 20-Euro-Schein ab und rannte mit seinem Begleiter in Richtung Industriegebiet. Hier konnten sie durch den Geschädigten nach kurzer Verfolgung angetroffen werden. Beim Versuch, den Täter festzuhalten wurde der Bestohlene durch diesen ins Gesicht geschlagen und getreten. Die zwei unbekannten Jugendlichen konnten sich letztendlich vor Feststellung ihrer Identität entfernen. Die Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Balingen haben die Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Maienfeuer entfacht

Unbekannte haben am Mittwochabend den Holzstapel des ursprünglich verschobenen Maienfeuers am Ebersberg angezündet. Gegen 21.30 Uhr wurde durch einen Zeugen ein heller Feuerschein am Ebersberg gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand mit starken Kräften, eine Gefahr für Dritte bestand zu keiner Zeit. Am Donnerstagmorgen mussten durch die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten an der Örtlichkeit durchgeführt werden. Das Feuer konnte in der Maiennacht aufgrund des zu dem Zeitpunkt geltenden hohen Waldbrandindexes nicht durchgeführt werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

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