Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Überfall auf 44-Jährigen in Wohnung - dritte Tatverdächtige in Haft (Meßstetten)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 01.06.2006 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6285458)

Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 41 und 47 Jahren. Wie bereits berichtet, stehen diese im Verdacht, am Freitag (29.05.2026) kurz nach Mitternacht an einem Überfall auf einen 44-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Bereits am Freitag waren die Haftbefehle gegen die beiden Männer in Vollzug gesetzt worden.

Aufgrund des zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehls gegen die mutmaßlich an der Tat beteiligten Frau wurde diese am Mittwoch an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Der Haftrichter ordnete gegen die deutsche Staatsbürgerin die Untersuchungshaft an, wonach sie ebenfalls in eine Justizvollzugsvollzugsanstalt eingeliefert wurde. (tr)

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