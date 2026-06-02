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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Supermarkt, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Supermarkt eingebrochen

In einen Supermarkt in der Reutlinger Lindenstraße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Etwa gegen zwei Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in den Verkaufsbereich des Ladens ein. Anschließend brach er eine Trinkgeldkasse auf und nahm den Inhalt mit. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Kind bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tailfingen erlitten. Der vier Jahre alte Junge war alleine zu Fuß in der Katharinenstraße unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten lief er hinter einem geparkten Pkw über die Straße. Hierbei wurde das Kind von einem 18 Jahre alten Mofafahrer erfasst. Der Vierjährige musste nach einer Versorgung an der Unfallstelle mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mofafahrer kam nicht zu Fall und blieb unverletzt. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ebingen zugezogen. Eine 63-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit einem Pkw auf der Lautlinger Straße in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem 65 Jahre alten Rennradfahrer, der von der Keltenstraße kommend sich bereits im Kreisel befand. Der Radler stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An seinem hochwertigen Carbonrad war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden. Der Schaden an dem Auto wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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