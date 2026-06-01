Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätte, Kiosk und Büroräumlichkeiten

Reutlingen (ots)

Holzmaden (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingestiegen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr über ein mutmaßlich gekipptes Fenster Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben, in denen er in der Folge Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlte. Mit Bargeld von noch nicht bekannter Höhe machte er sich in der Folge unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Warenautomat aufgebrochen

Auf E-Zigaretten und Süßwaren hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Montagmorgen in einem Automatenkiosk in der Marktstraße sein Unwesen getrieben hat. Gegen 1.45 Uhr hatte der Kriminelle den Laden betreten und dort einen der Warenautomaten aufgebrochen und ausgeplündert, bevor er mit seiner Beute unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Rottenburg sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomaringen (TÜ): In Büroräume eingebrochen

In die Büroräume einer sozialen Einrichtung ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Auf noch ungeklärte Art und Weise hatte sich der Einbrecher zwischen Freitag und Montagmorgen Zutritt zum Bürogebäude verschafft und dort nachfolgend Bürotüren, Schränke und Behältnisse mit brachialer Gewalt aufhebelt und durchwühlt. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Ermittlungen zufolge mit einem kleinen Münzgeldbetrag aus der Kaffeekasse begnügen. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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